Konferans salonunda oylar açıklandıktan sonra, 500 seyirciyle yayına başlayacak olan TGRT Haber tarihi referanduma damga vuracak. Bu özel yayında Özge Özsağman ve Sami Dadağlıoğlu'nun modretörlüğünde yapılacak referandum sonuç değerlendirmelerinde, büyük sürprizler ve 3D grafikler ile seçimin anbean nabzı tutulacak. Gazi yakınlarından 500 seyircinin de izleyeceği referandum özel yayını canlı bağlantılar ile tüm hızıyla devam edecek.
TGRT Haber'in seçim şovu gece boyunca sürecek
16.04.2017 - 17:30 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TGRT Haber'in seçim şovu konferans salonunda oylar açıklandıktan sonra 500 seyirciyle başlayacak.
Etiketler : TGRT haber,ihlas medya,seçim sonuçları,referandum,özge özsağman,sami dadallıoğlu,
465256 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465256.aspx
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