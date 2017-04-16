Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konferans salonunda oylar açıklandıktan sonra, 500 seyirciyle yayına başlayacak olan TGRT Haber tarihi referanduma damga vuracak. Bu özel yayında Özge Özsağman ve Sami Dadağlıoğlu'nun modretörlüğünde yapılacak referandum sonuç değerlendirmelerinde, büyük sürprizler ve 3D grafikler ile seçimin anbean nabzı tutulacak. Gazi yakınlarından 500 seyircinin de izleyeceği referandum özel yayını canlı bağlantılar ile tüm hızıyla devam edecek.