Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Haber canlı yayınında referandumdan çıkan ilk sonuçları yorumlayan A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, şunları söyledi:

"İLK SONUÇLAR, TAHMİNLERİMİZİ DOĞRULUYOR"

"Elbette hepsini bilmemiz mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim, projeksiyon yaparak görme şansına sahibiz. Türkiye'de sayılan ciddi sonuçlar gelmeye başladı. Baktığımızda toplam sandıkların yüzde 7-8'i sayıldı. Şunu söylemek yanlış olmaz. Bir süredir kamuoyunda reflleksi nasıl olacak diye düşünülen kitlenin sonuçları o paralelde devam ediyor. İlk sonuçlar araştırma ve tahminlerimizi doğruluyor"