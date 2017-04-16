Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu için Bakan Yılmaz'ın oy kullandığı Sivas Lisesi'ndeki 2072 nolu sandıkta oy dağılımı belli oldu. Kayıtlı 405 seçmenden 353'ünün oy kullandığı sandıktan 209 'evet' 135 'hayır' oyu çıktı. Oyların 9'u ise geçersiz sayıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın sandığından 'evet' çıktı
16.04.2017 - 18:16 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın oy kullandığı sandıktan 'evet' çıktı.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,
465273 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465273.aspx
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