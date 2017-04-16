Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu için Bakan Yılmaz'ın oy kullandığı Sivas Lisesi'ndeki 2072 nolu sandıkta oy dağılımı belli oldu. Kayıtlı 405 seçmenden 353'ünün oy kullandığı sandıktan 209 'evet' 135 'hayır' oyu çıktı. Oyların 9'u ise geçersiz sayıldı.