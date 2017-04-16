Son dakika! Referandum sonuçları yavaş yavaş kesinleşirken İstanbul'da güvenlik önlemleri artırıldı. Taksim Meydanı güvenlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Taksim'e çıkan tüm yollarda polis güvenlik bariyeri kurdu.
Son dakika! Taksim güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı
16.04.2017 - 19:36 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Taksim Meydanı güvenlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Son dakika! Referandum sonuçları yavaş yavaş kesinleşirken İstanbul'da güvenlik önlemleri artırıldı. Taksim Meydanı güvenlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Etiketler : taksim,istanbul,referandum,
465293 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465293.aspx
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