Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca Kaletepe bölgesinde askeri araca roketli saldırı düzenlendiğini söyledi. Vali Toprak, ”Biri ağır 4 yaralımız var. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine intikal ettiriliyorlar. 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er, 1 korucu yaralandı. Yaralı uzman çavuşlardan birinin durumu ağır” dedi.
Çukurca’da askeri araca roketli saldırı: 4 yaralı
16.04.2017 - 19:58 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1’i ağır 4 yaralı olduğu bildirildi.
Etiketler : hakkari,çukurca,
465302 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465302.aspx
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