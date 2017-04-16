Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters, sandıkların dörtte birinin açıldığını ve 'evet' oylarının yüzde 63 oranıyla önde olduğunu 'acil' koduyla duyurdu. Reuters ayrıca, İzmir'deki oy sayımında çekilen fotoğrafları da geçti.

BBC: TÜRKİYE GELECEĞİNİ OYLUYOR

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin manşet haberi, Türkiye'deki referandum. Haberin içindeki başlıkta ise 'Tarihi oylama' ifadesi dikkat çekiyor.

GUARDIAN: TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Guardian gazetesi Türkiye referandumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden gördü. Gazete ‘Türkiye sandık başında… Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı’ başlığını attı.

CNN: TÜRKLER KAPSAMLI REFORM İÇİN SANDIĞA GİDİYOR

Referandumu özel dosyalarla izleyen Amerikan CNN International, seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir test olacağını aktardı.

AL JAZEERA: EVET VEYA HAYIR?

Manşetinde Türklerin Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin genişletilmesi için referanduma gittiğini belirten Al Jazeera English, parlamenter sistemin değişeceğinin altını çizdi.

THE NEW YORK TIMES: TÜRKLER BAŞKAN'IN YENİ YETKİLERİNİ OYLUYOR

ABD'nin en etkili gazetelerinden New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandumu kazanmayı umduğunu sayfalarına taşıdı.

WASHINGTON POST: TÜRKLER ERDOĞAN'IN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİNE KARAR VERİYOR

Amerikan gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandumdan zaferle çıkması halinde uzun yıllar Türkiye'deki siyaseti domine edeceğini yazdı.

INDEPENDENT: BIÇAK SIRTI REFERANDUM

Independent gazetesi, tarihi seçim için ‘Türkiye bıçak sırtı referandumda oyunu kullanıyor’ dedi.