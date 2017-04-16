Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasının başarılı geçmesi ve çoğunluğun değişikliklerin lehinde oy kullanması dolayısıyla Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Aliyev, halkoylaması sonucunun, halkın Erdoğan'ın politikalarına verdiği büyük destek anlamına geldiğini kaydetti.

Erdoğan, Aliyev'e teşekkür ederken, liderler iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda başarıyla gelişeceğine vurgu yaptı.

Aliyev ayrıca, Erdoğan'a kutlama mesajı da gönderdi. Mesajında halkoylaması sonucunun Erdoğan'a olan güvenin ve başarılı politikasının tezahürü olduğunu vurgulayan Aliyev, "Şüphesiz, bu halkoylaması kardeş ülkemizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak, istikrarlı ve güçlü Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolü ve yerini daha da güçlendirecektir." ifadelerine yer verdi.