Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından parti genel merkezinde balkon konuşması yaptı. Başbakan yaptığı konuşmada tüm Türkiye'yi kucaklayarak, "Açıkça söylüyorum, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye’dir, kazanan aziz milletimdir. Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır" dedi.

İşte o konuşmadan satır başları...

"Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun, kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun tek bir milletiz. Anayasa değişikliği referandumu gayri resmi sonuçlara göre evetle sonuçlanmıştır. Demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

DEMOKRASİMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Halk oylamasının güvenliği sağlayan tüm görevlilere milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün ilk kez bu halk oylamasında sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum. huzur içinde neticelenen bu oylama milletimizin kendi kararı ile verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylama ile yeni bir sayfa açıldı.

BU SONUCU EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ

Teşekkürler Türkiye Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir özel teşekkür ve bir selam kurucu genel başkanımız liderimiz sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisini buradan defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgiyle saygıyla bütün teşkilatım adına selamlıyorum.Demokratik tercihin ortaya çıkması hepimiz çok çalıştık. Gayret ettik. Bu sürede sahaya çıkan herkese, ülkem adına, milletim adına, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum. Kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEDİ

Bu anayasa değişikliğinde beraber çalıştığımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte diğer partilerimize de, halk oylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılarından dolayı saygılarımı sunuyorum. Durmak yok, kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Elbette farklı düşüncelerimiz, çözüm önerilerimiz olacak. Ama neticede birliğimizi beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Meydanlarda farklı şeyler söyledik. Millete farklı şeyler anlattık. Ama son sözü millet söyledi. Evet dedi, noktayı koydu.

DIŞ MİHRAKLARA EN GÜZEL CEVAP

Yola çıkarken söylediğimiz gibi halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç başımızın tacıdır dedik. Halkımız seçimini yapmış cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke bu millet artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu seçimlerle, 15 Temmuz alçak girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne Türkiye’ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir.

BU HALK OYLAMASININ KAYBEDENİ YOKTUR

Bu seçimler Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Meşru siyasi alandaki siyasi rekabet, birlik ve bütünlüğümüzü asla bozamaz, bozamayacaktır. vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Açıkça söylüyorum, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye’dir, kazanan aziz milletimdir. Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Sandıkta bizim tercihimiz evet çıktığı için mutluyuz. "