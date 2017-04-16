Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık üç milyon seçmenin oy kullandığı yurt dışında ilk sonuçlar gelmeye başladı, açılan sandıkların oranı yüzde 10'a yaklaştı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Almanya'da 'evet' oyları yüzde 60'tan fazla...

Belçika, Hollanda ve Avusturya'da evet oyları yüzde 70'in üzerinde... Üç ülke arasında Belçika yüzde 77 ile lider durumunda...

Fransa'da evet' yüzde 61 ve Danimarda da yüzde 69 ile önde gidiyor.

Hayır oylarının önde olduğu ülkeler:

ABD

Avustralya

Çin

Finlandiya

Kazakistan

İsveç

Rusya

Macaristan

Yunanistan

Umman

İspanya

Birleşik Arap Emirlikleri

Bulgaristan