Yaklaşık üç milyon seçmenin oy kullandığı yurt dışında ilk sonuçlar gelmeye başladı, açılan sandıkların oranı yüzde 10'a yaklaştı.
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Almanya'da 'evet' oyları yüzde 60'tan fazla...
Belçika, Hollanda ve Avusturya'da evet oyları yüzde 70'in üzerinde... Üç ülke arasında Belçika yüzde 77 ile lider durumunda...
Fransa'da evet' yüzde 61 ve Danimarda da yüzde 69 ile önde gidiyor.
Hayır oylarının önde olduğu ülkeler:
ABD
Avustralya
Çin
Finlandiya
Kazakistan
İsveç
Rusya
Macaristan
Yunanistan
Umman
İspanya
Birleşik Arap Emirlikleri
Bulgaristan