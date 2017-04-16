Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Referandumda hayır çıkmazsa şirketi kapatırız' diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, referandum sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ardından açıklama yaptı.



Özkiraz, Twitter'dan bulunduğu paylaşımda, "İtirazlar sonucu 'evet' sonucu değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz" dedi.