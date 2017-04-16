'Referandumda hayır çıkmazsa şirketi kapatırız' diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, referandum sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ardından açıklama yaptı.
Özkiraz, Twitter'dan bulunduğu paylaşımda, "İtirazlar sonucu 'evet' sonucu değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz" dedi.
AKAM Başkanı Kemal Özkiraz: Sonuç değişmezse, şirketimi kapatacağım
16.04.2017 - 22:12 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, itirazlar sonrasında referandum sonucu 'Hayır' lehinde değişmez ise, şirketini söz verdiği gibi kapatacağını açıkladı.
'Referandumda hayır çıkmazsa şirketi kapatırız' diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, referandum sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ardından açıklama yaptı.
Etiketler : Kemal özkiraz,
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