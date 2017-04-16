Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından ülke genelinde vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.

Sivas

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Sivas'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent meydanında toplandı. Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi. Kent meydanında havai fişek gösterisi de yapıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de de vatandaşlar Cacabey Meydanı ve AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde kutlama yaptı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda toplanan kalabalık, çeşitli sloganlar attı. Meydanda kurulan sahne sistemleriyle vatandaşlara seçim müzikleri dinletildi. Bazı vatandaşlar da araçlarından korna çalarak kutlamalara eşlik etti. Kırşehir Belediyesi mehter takımı da marşlar çaldı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı ve AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu. Araç sürücüleri de korna çalarak kutlama yaptı.