Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'de, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında büyük bir farkla 'evet' oyu çıkması horon ve havai fişekle kutlandı. Tuzcuoğlu Memişağa Belediye Parkı'nda toplanan kalabalık, 'Recep Tayyip Erdoğan' şarkısına eşlik etti, kemençe eşliğinde horon oynadı. Kalabalık içinde elindeki bastonuyla tek başına horon oynayan 78 yaşındaki İsmail Yılmaz ilgi çekti.



Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı alanda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu. Konvoy oluşturanlar da araçları ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde tur attı. Bir kamyonun kasasına doluşan kalabalıktaki bazı kişilerin 'Rabia' ve 'Bozkurt' işareti yaptığı görüldü.