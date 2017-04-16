Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre 24 milyon 326 bin 251 oy "evet" için kullanılırken 23 milyon 173 bin 124 kişi "hayır" oyu tercihinde bulundu. Kullanılan oyların 849 bin 447'si ise geçersiz oldu.

Yurt dışı sonuçlarında ise açılan sandık yüzde 64,36 oldu. Buna göre 376 bin 493 oy ile yüzde 59,02 "evet", 261 bin 432 oy ile yüzde 40,98 "hayır" çıktı.

Seçim sonuçlarında ise HDP ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı. HDP'nin bölgede 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranlarında büyük kayıp yaşadığı görülüyor. AK Parti'nin bölgede aldığı son oy oranını ise arttırdığı görülüyor...

Buna göre 24 milyon 326 bin 251 oy "evet" için kullanılırken 23 milyon 173 bin 124 kişi "hayır" oyu tercihinde bulundu. Kullanılan oyların 849 bin 447'si ise geçersiz oldu.

Yurt dışı sonuçlarında ise açılan sandık yüzde 64,36 oldu. Buna göre 376 bin 493 oy ile yüzde 59,02 "evet", 261 bin 432 oy ile yüzde 40,98 "hayır" çıktı.

Seçim sonuçlarında ise HDP ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı. HDP'nin bölgede 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranlarında büyük kayıp yaşadığı görülüyor. AK Parti'nin bölgede aldığı son oy oranını ise arttırdığı görülüyor...

AK PARTİ'NİN 2015 OYU - EVET OYU

Ağrı: 27.7 43.2

Muş: 34.5 50.8

Van: 30.7 42.8

Bitlis: 44.1 59.4

Hakkari: 13.8 31.1

Şırnak: 12.3 28.6

Siirt: 37.2 47.9

Batman: 29.1 36.6

Mardin: 29.3 41.0

D.Bakır: 22.3 32.4

Bingöl: 64.4 72.7

Tunceli: 12.9 19.04

Adıyaman: 69.1 69.8

Şanlıurfa: 64.3 70.8