Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkması dolayısıyla mevkidaşları tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Katar, Macaristan, Makedonya, Suudi Arabistan, Sudan ve Kenya dışişleri bakanları, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Çavuşoğlu, sırasıyla Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed ile görüştü.