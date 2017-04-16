Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkçe başlıklar atarak hayır kampanyası yapan Alman Bild gazetesi referandum sonuçlarını haberleştirirken, ’Zar zor evet ama?’ başlığını kullanarak Türkiye’de hayırcıların sonuçlara itiraz edeceklerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum sonuçlarının resmi olarak açıklanmamasına rağmen sonucu zafer olarak belirtmesini eleştirdi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, tüm baskılara ve muhalefetin bir kısmının cezaevinden referandum kampanyasını sürdürmesine rağmen, halkın neredeyse yarısının “hayır” demesinin Ankara’ya bir mesaj olduğunu ileri sürdü.

Spiegel Online, Erdoğan taraftarları galibiyeti kutlarken, muhalefetin itirazlar için kollara sıvadığı yazdı. Referandumu Ankara’da takip eden Spiegel muhabiri Maximilian Popp, referandumun tarihi bir seçim olduğunu, bunun diğer seçimlerden ayıran en büyük özelliğin başkanlık sistemine geçmekten ziyade Türkiye’nin nasıl bir ülke olacağı konusundaki oylama olduğunu söyledi. "Türkiye ya demokrasiyi ya da otoriter bir sistemi, tek liderlik bir devlet yapısını seçmek için sandığa gittiği" şeklinde yorumladı. Türkiye’nin olağanüstü hal ile idare edildiğini bir çok muhalif grubunu içeride olduğunu bundan dolayı da adil bir seçim olmayacağını iddia etti.

NETİCEYİ HAZMEDEMEDİLER

Referandum neticesini hazmedemeyen bir diğer Alman dergisi olan Focus dergisinin online sitesi de referanduma olan itirazları ön plana çıkardı. Muhalefetin itirazını dikkate alınmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken zafer ilan etmesi eleştirildi.

Stern dergisinin referandumla ilgili haberinde ise "evet ama" diyerek hayır cephesinin bu neticeyi kabul etme konusunda itirazlarının olacağına dikkat çekti. Stern dergisi Anadolu’nun büyük bir bölümünün ve Avrupa ülkelerindeki Türklerin başkanlık sistemi konusunda evet dediğine vurgu yaptı.

"EVETLERE GÖLGE DÜŞTÜ"

Die Welt gazetesi CHP milletvekili Bülent Tezcan, itirazlarını ön plana çıkararak evetlere gölge düştüğünü ön plana çıkardı. Diyarbakır’daki kurşunlama olayına atıfta bulundular. Ayrıca AGİT gözlemcisinin polis tarafından engellendiği iddiası haberleştirildi. Hayırcıların kampanya yapmaları engellendiğini bir çok muhalif gazetecinin tutuklu olduğu iddiasına yer verdi.

Süddeutsche gazetesi, referandum neticelerini okuyucularına "Erdoğan zafer diyor" başlığıyla verdiği haberinde seçim boyunca yaşanılan olumsuzluklara ve darbe sonrası yaşanılanları haberde yer vererek soru işaretlerine değindi.

Frankfruter Allgemeine gazetesi, referandumu yorumladığı haberinde "Erdoğan güç kazandı. İstikrar vaatleri aldatıcı olacak" yorumu yapıldı. Gazete Türkiye’yi "Erdoğanistan" olarak isimlendirdi.