Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi arayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür etti.