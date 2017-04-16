Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi arayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür etti.
Bahçeli ve Destici’ye tebrik telefonu
16.04.2017 - 23:06 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi arayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür etti.
Etiketler : binali yıldırım,mhp,bbp,
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