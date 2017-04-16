Sandıkların yüzde 100’e yakınının açılmasının ardından vatandaşlar da kutlama yapmak üzere Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında kutlamalara devam ediyor.
İstanbul’da ’Evet’ kutlamaları
16.04.2017 - 23:07 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 23:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye bugün kaderini belirlemek için sandık başına gitti. Sandıklardan ’Evet’ kararının çıkması kesinleşince vatandaşlar da kutlama hazırlıklarına başladı.
Etiketler : istanbul,referandum,
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