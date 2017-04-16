Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın bir sözcüsü Amerika’nın Sesi muhabirinin sorusuna e-posta yoluyla gönderdiği kısa açıklamada, "Türkiye’deki referandum oylamasının neticesini elbette takip ediyoruz. Sonuçların doğrulanması ve AGİT’in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ilk bulgularına ilişkin raporuna kadar yorum yapmaktan kaçınacağız" ifadesini kullandı.