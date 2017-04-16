Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının tamamlanmasının ardından ‘evet’in çıkmasıyla vatandaşlar sokağa çıktı. Taksim’de toplanan bir grup vatandaş referandumda “evet” çıkmasını coşkuyla kutluyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yapan vatandaşlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. Sevinç kutlamaları Taksim Meydanı’nda devam ediyor.
Taksim’de ’Evet’ kutlaması
16.04.2017 - 23:09 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, referandumda çıkan ‘evet’ sonucunu kutladı.
Etiketler : taksim,referandum,
465353 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465353.aspx
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