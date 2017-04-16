Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının tamamlanmasının ardından ‘evet’in çıkmasıyla vatandaşlar sokağa çıktı. Taksim’de toplanan bir grup vatandaş referandumda “evet” çıkmasını coşkuyla kutluyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yapan vatandaşlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. Sevinç kutlamaları Taksim Meydanı’nda devam ediyor.