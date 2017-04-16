Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi Twitter'ından açıklama yapan Cem Küçük, “Fox TV’de şu an darbeye çağrı yayını yapılmaktadır.Ey millet uyanın.Seçimin meşru sonucunu tanımıyorlar. Fox TV’de alenen anayasal düzene karşı suç işleniyor.Bu seçim 1946 seçimi gibi hileli deniyor.Bedelini ödeyecekler. FOX TV’de söylenen hukuksuz ve askeri darbeye çağıran tüm sözler inceleniyor. Milletin çoğunluğu teyakkuza geçmiştir. Fox TV bariz şekilde ordunun içini tahrik ediyor.Bu suçtur.Bu millet bunu kabul etmez. Ertuğrul Özkök ve Akif Beki bu seçimi gayrimeşru buluyorlar. Esas siz gayrimeşrusunuz. Amacınınızı biliyoruz. Fox TV’nin tüm kaydı şu an İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca işleniyor.” ifadelerini kullandı.