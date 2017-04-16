Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK Başkanı'nın açıklamasından satırbaşları:

Halkoylamasıyla ilgili kurulumuz tarafından bilgilendirme mesajı almak isteyenlere e-posta ve sms ile bilgilendirme mesajı yolladık.

Mühürsüz pusulalar seçim güvenliğini etkilemedi.

Seçim torbalarını seçim günü 05:00'da bina sorumlularına teslim ettik. Siyasi partilerin görevlendirdiği sandık kurulu üyelerine bu seçimde de önceden olduğu gibi eğitim verdik. bugün sandıklar açılmaya başlandıktan sonra sonuçlar kurulumuza ve siyasi partilere ulaşmadan önce 'Mühürsüz oylar' şikayeti üzerine kurulumuz dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça oyların geçerli sayılmasına karar verilmiştir.

Oy pusulalarının mühürlenmesinin amacının sahte oy pusulasını engellemek olduğu, mührün ön yüzüne veya arka yüzüne basılmasıyla fazla mürekkepten kaynaklı ön yüze geldiğinde de geçersiz sayılmasına gerekçe değildir.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Halk oylamasında 'Evet' çıkmıştır. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır.

Sandıkların tamamında AK Parti ve CHP üyeleri vardı.

Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır. 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesi siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır. Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar YSK'ya geldiği anda partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır.