Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saraybosna'da yaşayan çok sayıda Türk ve Boşnak, "Evet" kararının kesinleşmesinin ardından İlidza semtinde bir araya geldi.

Ellerindeki Türk ve Bosna Hersek bayrakları bulunan kalabalık, dualar etti, tekbirler getirip slogan attı.

Saraybosna'da okuyan Türk öğrencilerden Ahmet Can, 16 Nisan'ın demokrasi ve milli iradenin zafer gecesi olduğunu söyledi.

Yurt dışındaki tüm zorluklara rağmen sandığa giden vatandaşları tebrik eden Can, "Bu topraklarda hak davasını sürdürmek için elimizden geleni yaptık. Bugün, bunun meyvelerini görüyoruz." dedi.

Anayasa değişikliğinin Türkiye ve Türkiye'nin tüm dost ve kardeş ülkelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın surda açtığı gediği büyütmek için gençler olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerine dair söz verdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin yeni sistemle çok daha güçleneceğine dikkati çeken Can, bu güçten Bosna Hersek'in de payına düşeni alacağını belirtti.

İlidza'da toplanan grup, daha sonra onlarca araçtan oluşan konvoyla şehir turu atarak "Evet" kararını coşkulu şekilde kutladı.

Kosova

Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkması, Kosova'nın Prizren şehrinde coşkuyla kutlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından şehir meydanında toplanan Prizrenliler araçlarıyla tur attı. Vatandaşlar, Türkiye, Kosova ve Arnavutluk bayrakları ile üzerinde "Evet" yazılı pankartlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı.

"Evet" kararını AA'ya değerlendiren Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, sonucun herkes için hayırlara vesile olmasını diledi.

Sonucun hem Türkiye hem de Türkiye dışında yaşayan Türkler için önemli olduğunu vurgulayan Yağcılar, "İnanıyoruz ki bu sonuçla Türkiye daha da güçlü bir kalkınma ve istikrar sağlayacaktır ve dünya politikasında daha aktif ve önemli bir devlet olarak yerini alacaktır." dedi.

Yağcılar, güçlü bir Türkiye'nin bölgede de istikrar ve daha fazla yatırım imkanı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Makedonya

Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kutlandı.

Eski Türk Çarşısı'ndaki Murat Paşa Camisi önünde toplanan çok sayıda Üsküplü, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile süslenen çarşıda "evet" kararını coşkuyla kutladı.

Kutlamalarda Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı balkon konuşması da kurulan platformda takip edilirken, meydanda toplananlar arasındaki küçük bir kız çocuğunun okuduğu şiir büyük beğeni topladı.

Şiirine, "Yer yerinden oynayacak, seni başkan yapacağız da bu ümmet şahlanacak" dizesiyle başlayan küçük kızın, "Hayırda hayır yoktur, hayırda şer çoktur" ifadeleri meydanda toplanan kalabalıktan yoğun alkış aldı.

Makedonya'nın yanı sıra bölge ülkelerinden Bosna Hersek ve Kosova'da da "evet" kararının ardından kutlamalar düzenlendi.