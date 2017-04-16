Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından ülke genelinde vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.

Sivas

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Sivas'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent meydanında toplandı.

Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi. Kent meydanında havai fişek gösterisi de yapıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de de vatandaşlar Cacabey Meydanı ve AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde kutlama yaptı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda toplanan kalabalık, çeşitli sloganlar attı. Meydanda kurulan sahne sistemleriyle vatandaşlara seçim müzikleri dinletildi.

Bazı vatandaşlar da araçlarından korna çalarak kutlamalara eşlik etti.

Kırşehir Belediyesi mehter takımı da marşlar çaldı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı ve AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu. Araç sürücüleri de korna çalarak kutlama yaptı.

Nevşehir

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Nevşehir’de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu.

Mehter takımının sunduğu dinletinin ardından kalabalığa seslenen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, halk oylaması sonuçlarının büyük Türkiye hedefine giden yolun kapısını açtığını ifade etti.

Kayseri

Kayseri'de halk oylaması sonuçlarının belli olmasının ardından vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlama yapan partililere havai fişek gösterisi eşlik etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisini burada sürdürdü. Bazı vatandaşlar da araçlarıyla gezerek kutlama yaptı.

Kırıkkale

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Kırıkkale'de vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Marşlar eşliğinde eğlenen vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı. Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi.

Yozgat

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Yozgat'ta kent meydanında toplanan vatandaşlar sevinç gösterinde bulundu.

Türkiye genelinde en çok "evet" oyu kullanan iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat'ta sonuçların açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıktı.

Bazı vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturup klakson çalarak caddede gezerken, bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile meydanda toplanıp sevinç gösterisinde bulundu.

Rize

Sandıkların açılmasının ardından, AK Parti ve MHP önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, yürüyerek Memişağa Parkı'na geçerek burada kurulan dev ekrandan halk oylaması sonuçlarını takip etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasından "evet" çıktığının anlaşılmasıyla partililer coşkulu anlar yaşadı. Araçları ile şehir turu atan vatandaşlar havai fişek gösterisi yaptı. Bazı vatandaşlar kutlama sırasında kamyon üzerine çıktı.

Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafları taşıyan vatandaşlar halk oylaması sürecinde meydanlarda çalınan şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.

Giresun

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Giresun'da vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydana yürüdü.

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı.

Bursa

Bursa'da, sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş AK Parti İl Başkanlığı binasının yanında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Vatandaşlar, meydanda kurulan platformun önünde çalınan şarkılara eşlik ederek, sevinç gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar özellikle Cumhurbaşkanı ve AK Parti lehine sloganlar attı.

Yalova

Sandıkların açılmasının ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başlayan vatandaşlar, Türk bayrakları, AK Parti ve üzerinde "evet" yazılı bayraklarla sevinç gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar da araçları ile kent merkezinde şehir turu attı.

Eskişehir

Eskişehir'de, ellerindeki Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş AK Parti İl Başkanlığı binasının bulunduğu Yunus Emre Caddesi'ne geldi. Bazı vatandaşlar araçlarıyla tur atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Kütahya

Kütahya'da Adnan Menderes Caddesi'ndeki AK Parti binası önünde toplanan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.

Çanakkale

Yalı Caddesi'nde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, buradan İskele Meydanı'na yürüdü.

Balıkesir

Balıkesir Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, burada oluşturulan platformun önünde referandumun sonucunu kutladı.

Vatandaşlar, alanda kurulu bulunan dev ekrandan Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşmasını izledi. Daha sonra alanda gerçekleştirilen havai fişek gösterisinin ardından vatandaşlar, "evet'' balonlarını uçurdu.

Bilecik

Bilecik'te Tevfikbey Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda havai fişek gösterisi yapıldı, ardından AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması canlı yayından takip edildi.

Ankara

Anayasa değişikliği halk oylamasından, kesin olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından başkentliler kutlama için sokağa çıktı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesini kutladı.

Bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoy oluşturdu. Vatandaşlar, Türk bayrağının yanı sıra AK Parti bayrağı, üç hilalli bayrak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı.

İzmir'de marşlarla kutlama

Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.

Bina önüne kurulan dev ekranlardan oylama sonuçlarını takip eden vatandaşlar "Evet" kampanyası için hazırlanan şarkılar eşliğinde gelişmeleri takip etti. "Evet" oyunun çoğunlukta olmasını havai fişeklerle kutlayan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı, şarkılara eşlik etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını da dev ekranlardan takip etti.

Öte yandan Seferihisar ilçesinde de AK Parti İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalık, Türk bayrakları ile kutlama yaptı.

Havai fişeklerin atıldığı kutlamada dev Türk bayrağı açıldı, "Sonuna kadar evet" sloganları atıldı.

Urla ilçesinde de AK Parti İlçe binası önünde toplanan vatandaşlar, halk oylaması sonucunu kutladı. Davul zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, çok sayıda araçtan oluşan konvoyla Urla mahallelerini gezdi.

AK Parti Kemalpaşa ve Ödemiş ilçe teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar da seçim sonucunu coşkuyla kutladı.

Kordon'da da vatandaşlar ve esnaf, mehter takımının çaldığı marşlarla kutlama yaptı.

Antalya

AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Ankara havasıyla oyun oynadı ve havai fişek gösterisini izledi.

Parti binası önünde ellerinde bayraklarla bekleyen kalabalık, kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasını izledi.

Kentin farklı noktalarında da konvoylar düzenlenerek, halk oylaması sonuçları kutlandı.

Serik ilçesi Çınaraltı Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, müzik eşliğinde kutlama yaptı.

Isparta

AK Parti Isparta İl Başkanlığı önünde ellerinde bayraklarla bir araya gelen vatandaşlar, marş ve şarkılara eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin de bulunduğu kutlamalarda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ve AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, kutlama alanında vatandaşları selamladı.

Havai fişek gösterisinin de sunulduğu kutlamalarda, Başbakan Yıldırım'ın balkon konuşması da Belediye İşhanı'na kurulan ekrandan canlı olarak yayınlandı.

Muğla

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Fethiye ilçesindeki vatandaşlar, Mustafa Kemal Bulvarı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

Fethiye ve Bodrum ilçelerinde bayraklarla konvoylar düzenlendi.

Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar da kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar ise konvoyla şehir turu gerçekleştirdi.

Çorum, Tokat, Amasya, Sinop, Çankırı ve Kastamonu

Çorum, Tokat, Amasya, Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşlar, halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan "Evet" çıkmasının sevincini yaşıyor

Ordu, Gümüşhane ve Artvin

Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de çok sayıda vatandaş, halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan "Evet" çıkmasının sevincini yaşıyor.