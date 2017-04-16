Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya basını, Türkiye'de 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylamasını Anadolu Ajansı'ndan (AA) takip ederek duyurdu.

Associated Press (AP) haber ajansı, seçimleri AA'nın paylaştığı rakamları kullanarak okuyucularına sundu. Gelişmeleri düzenli olarak güncelleyen AP'nin referans kaynağı AA oldu.

Oylama sürecine yoğun ilgi gösteren ABD'nin CNN televizyon kanalı, sonuçları AA'ya dayandırarak paylaştı.

Halk oylamasını anlık takip eden haber ajansı Reuters, sonuçları sürekli güncelleme yaparak ve AA'yı referans vererek yayınladı.

İngiliz Sky News televizyonu halk oylamasını AA'nın verilerine dayandırarak haberleştirdi, AA'nın verilerine göre oyların güncel oranlarını duyurdu.

Alman basınında geniş yer buldu

Halk oylamasına ilişkin haberler Alman basınında geniş yer buldu.

Welt gazetesi, haberlerinde AA'yı kaynak gösterdi. Süddeutsche Zeitung'un AA verilerine dayandırdığı haberinde, tarihi referandumda "Türklerin cumhurbaşkanlığı sistemini desteklediği" kaydedildi.

İtalyan ANSA: Türkiye'de referandum

İtalya'da yüksek tirajlı La Repubblica gazetesi, AA'dan aldığı verileri kullanarak gelişmeleri okurlarına aktardı.

İtalyan haber ajansı ANSA da "Türkiye'de referandum. Erdoğan zafere doğru gidiyor" başlığıyla verdiği haberinde AA'yı kaynak gösterdi.

Fransız basını yakından takip etti

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili anayasa değişikliği için düzenlenen halk oylamasını, Fransız basını yakından takip etti. Türkiye için kritik karar başlıklarıyla verilen ilk sonuçları Fransız basını gün boyunca AA'nın verileri ve grafikleri ile okuyucusuna sundu.

Sağ eğilimli Le Figaro gazetesi, oylama ve sonuçlara dair bilgileri okuyucularına AA kanalıyla iletti.

Halk oylaması Yunan medyası tarafından da yakından takip edildi.

Yunan ajansı ANA-MPA, sonuçları AA kaynaklı olarak abonelerine ulaştırdı.

Hollanda'nın köklü gazetelerinden NRC, Anadolu Ajansı'ndan aldığı sonuçları paylaştı.

Batı Balkan ülkelerinde ilgiyle takip edildi

Türkiye'deki anayasa değişikliği halk oylaması Batı Balkan ülkelerinde ilgiyle izlendi.

Bosna Hersek'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Dnevni Avaz'ın haberinde, halk oylamasının sonuçları AA'nın grafikleriyle dakika dakika takip edildi.

Arapça portallar AA verilerini kullandı

Uluslararası haber ajansları Reuters ile AFP'nin Arapça servisleri başta olmak üzere, Katar haber ajansı QNA, Kuveyt haber ajansı KUNA, Bahreyn haber ajansı BNA, Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansı WAM, Katar'ın El Cezire ve Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalı, Türkiye'deki oylama sürecini AA'nın Arapça yayınından aktardı. Ayrıca, Katar'ın Şark gazetesi ve Londra’da yayınlanan London El Arabi el-Cedid gazetesi gibi birçok yayın organı.

Rusya sonuçlara AA'dan ulaştı

Rusya, 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarını AA'dan öğrendi.

Halk oylamasında sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra, başta Rus ajansları TASS, Ria-Novosti ve İnterfax olmak üzere Rus basını abonelerine ve takipçilerine AA'dan aldıkları verileri duyurmaya başladı.

Ria-Novosti ajansı, internet sitesinin ana sayfasında yer verdiği haberde, AA'nın İngilizce twitter hesabından paylaştığı grafiklere yer verdi.

TASS ajansı, sandıklar kapandıktan sonra sonuçlara ilişkin çok sayıda haber geçti. Bu haberlerde AA'nın verileri kullanıldı.

Rusya'nın önemli gazeteleri, Kommersant, Vedomosti, RBK ve KP internet sitelerinde haberlerinde AA'yı kaynak gösterdi.

Life news kanalı, haberinde AA'nın İngilizce referandum grafiği ve verileri kullandı.

Yerel basında yer alan haberlerin çoğunda Rus haber ajansların AA kaynaklı yayınladığı haberler yer aldı.

Ukrayna'da da halk oylamasının sonuçları AA'dan takip edildi. Resmi haber ajansı Ukrinform başta olmak üzere UNİAN, UNN, Kırım Haber Ajansı ve RBC-Ukraina gibi ülkenin önde gelen haber kuruluşları, belirli aralıklarla halk oylaması sürecini ve sonuçlarını AA'yı kaynak göstererek yansıttı. Kırım Haber Ajansı halk oylamasının sonuçlarını sürekli yenileyerek okuyucularına aktardı.

Gürcistan basını da halk oylaması haberleri ve sonuçlarını AA'dan takip etti.

Ülkenin en büyük ajanslarından Interpressnews, sandıklar açıldıktan sonra AA'dan aldığı verileri duyurmaya devam etti.

Gürcistan'ın devlet televizyon kanalı "TV1", halk oylamasını Türkiye'den canlı yayınla takip etti ve AA'nın grafiği kaynak gösterdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ve Türkiye'de Kürtçe yayınlanan referandum sonuçları, canlı yayın görüntüleri ve liderlerin açıklamaları AA'dan takip edildi.

Seçim sonuçlarını AA'nın seçim ekranına abone olan Rudaw TV, Kürdistan 24, Waar TV, KNN TV, NRT TV, Payam TV, Speda TV ve Zagros TV canlı yayınla verdi. AA, Kuzey Irak’ta referandumun ana haber kaynağı olurken, AA logolu görüntüler ve fotoğraflar 19 abone tarafından kullanıldı.

İran medyası, referandum sürecini ve sonuçlarını AA'dan takip etti. İran resmi haber ajansı IRNA, devlet televizyonu IRINN, yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı (İSNA), Mehr haber ajansı ve birçok haber sitesi ile ‌İngiliz yayın kuruluşu BBC Farsça servisinin ana haber kaynağı AA oldu.