Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nun ardından Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri;

"EŞİT OLAMAYAN KOŞULLARDA REFERANDUM"

Evet diyenin de hayır diyenin de başımın üstünde yeri vardır dedim her zaman. Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. Bunu herkes biliyor zaten. Ama biz de koşullar eşit olmamasına karşın, demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik.

"TOPLUMUN EN AZ YÜZDE 50'Sİ BUNA 'HAYIR' DİYOR"



Değerli basın mensupları, Anayasalar birer toplumsal uzlaşma belgesidir. Hepimizin anayasası olacak, bir grubun bir partinin değil. 80 milyonun Anayasası olacak, o yüzden toplumsal uzlaşma belgesidir. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna Hayır diyor.

SORU ALMADAN GİTTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, basın toplantısının ardından muhabirlerin ısrarlarına rağmen soru almadan basın toplantısını terk etti.

"NİYE İSTİFA EDEYİM Kİ"

Son olarak Nazlı Çelik'in programına konuk olan Kılıçdaroğlu,"Evet çıkarsa niye istifa edeyim ki. Biri bana bir gerekçe söyleyecek. Makul bir gerekçe ise biz de istifa ederiz." demişti.