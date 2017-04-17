Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere halk oylaması sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mühürsüz oy" kararıyla ilgili sözlerini eleştiren Akdağ, söz konusu oylarla ilgili alınan karara benzer daha önce onlarca uygulamanın bulunduğunu söyledi.

'YENİLGİNİN İŞARETİ'

Bakan Akdağ, "Bu ilk değil. İkincisi, hiçbir zarf açılmadan bir karar alındı. Zarf açılmamış, zarfın içinde 'evet' mi var 'hayır' mı var hiç kimse bilmiyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunları konuşması bir hazımsızlık ve yenilginin işareti. Çok net bir zafer var, çok net bir 'evet' var, matematiğe bakmak lazım. 1,5 milyona yakın oy, birazcık matematiği bilen 25 milyon mu fazla 24 milyon mu fazla bunu çok iyi bilir.'' dedi.

Akdağ ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun yenilgiyi kabullenmesi gerektiğini sözledi.