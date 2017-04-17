Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandumda evet oyunun çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin önüne akın eden coşkulu kalabalığa oğlu Bilal Erdoğan hitap etti.

Referandum sonuçlarından dolayı vatandaşlara teşekkür eden Bilal Erdoğan “Darbecilerin anayasası yüzde 90 la geçse bunun kadar kıymeti yoktur. Bugüne kadar millet iradesine saygısı olmayan darbecilerin anayasası ile yönetildik. Onların uyduruk referandumları ile bunlar geçirildi. İlk defa millet anayasa damgasını vurmuştur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

‘Hayır’ diyen vatandaşlarında kazandığını kaydeden Bilal Erdoğan, “Çünkü Artık Türkiye’de milletin değerleri ile kavgalı olan hiç kimse siyasette makbul olmayacaktır. Ardı ardına seçim kaybedenler milletin yüzüne bakacak cesareti kalmayanlar artık siyaset sahnesinde barınamayacaklar” diye konuştu.

Bilal Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da telefon aracılığı ile coşkulu kalabalığa seslendi.