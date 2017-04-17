Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" kararı çıkmasının ardından vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önünde toplandı. Vatandaşlar, Kısıklı Caddesi'ne polis kontrol noktalarından geçerek alındı. Ellerindeki Türk bayraklarını müzikler eşliğinde sallayan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", "Dik dur eğilme, bu millet seninle" tezahüratında bulundu. Bazı katılımcılar da zaman zaman Fetullahçı Terör Örgütü'ne tepki sloganları attı. Bir tarafta kemençe ile horon tepilirken, diğer tarafta davul-zurna eşliğinde halay çekildi. Bu sırada yakılan meşaleler ve atılan havai fişekler, görsel şölen oluşturdu.

Araçlarıyla konvoy yapan sürücüler de korna çalarak Kısıklı'daki vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Alandaki bazı vatandaşların Rabia ya da bozkurt işareti yaptıkları, bazılarının ise kutlamaları sosyal medya platformları aracılığıyla canlı yayınla paylaştıkları görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, sağanağa rağmen kutlamalara devam eden vatandaşlara hitap etti.

Bu milletin, kaderi hakkında söz söylemeye tek yetkili olduğunu belirten Bilal Erdoğan, bundan sonra nasıl ve kim tarafından yönetileceğine milletin kendisinin karar vereceğini söyledi.

Türkiye için önemli bir sistem değişikliğinin yaşandığını vurgulayan Erdoğan, bunun bütün detaylarıyla asıl uygulamaya geçildiğinde anlaşılacağını kaydetti.

Bilal Erdoğan, "hayır" diyen vatandaşların da kazandığını ifade ederek, artık Türkiye'de milletinin değerleriyle kavgalı hiç kimsenin, ardı ardına seçim kaybedenlerin, milletin yüzüne bakacak cesareti kalmayanların siyaset sahnesinde barınamayacağını anlattı.

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla hitap edeceğini belirmesi üzerine vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra oğlu Bilal Erdoğan'ın telefonu aracılığıyla buradaki vatandaşlara şöyle seslendi:

"Geleceğiniz bugün aldığınız kararla inşallah aydınlık olsun diyorum. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ama unutmayın bundan sonra görevimiz çok daha ağır. Çok daha farklı bir şekilde bu yola devam edeceğiz, durmak yok yola devam. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Hepinize iyi geceler diliyorum."

İstanbul'daki kutlamalar

İstanbullular, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasını, kentin birçok noktasında kutladı.

Taksim Meydanı'na konvoy halinde araçlarla gelen vatandaşlar, meydan çevresinde tur attı.

Ellerinde Türk bayrakları ve "evet" yazılı flamalar taşıyan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım için tezahüratlarda bulundu. Bu sırada Taksim'de bulunan Arap turistler de Cumhurbaşkanı Erdoğan için tezahürat yaptı.

Polis ekipleri meydanda toplanan kalabalığı, Kasımpaşa Meydanı'na yönlendirdi.

Taksim'deki kutlamayı çok sayıda yerli ve yabancı medya mensubu da takip etti.

"Bugünden itibaren aydınlık yürüyüş başladı"

AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar da araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla ilçede tur attı.

Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın posterlerini taşıyan Başakşehirliler, klakson çalıp tezahürat yaparak sonuçları kutladı.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise havai fişek gösterisi izledi ve ellerindeki Türk bayrakları ile "evet" flamalarını sallayarak, müziklere eşlik etti.

Konvoy oluşturan vatandaşlar, ilçenin farklı bölgelerinde tur atarak sonuçları kutladı.

Vatandaşlara hitap eden AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Esenler halkına teşekkür ederek, "Gecesini gündüzüne katarak mücadele eden bu ülkede elimizde salladığımız bayraklar düşmesin, bu ülkenin çocukları bizlerin yaşadığı sıkıntıları yaşamasın diye çok daha fazla gayret gösteren Esenler'in mücadelesiyle ülkemizi çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Artık istikrarın olduğu, koalisyonların, çift başlılıkların olmadığı bir Türkiye, dünyanın en büyük 16. ekonomisinden ilk 10. ekonomisine girecek." ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da Türkiye'nin bugünden itibaren yeni bir aydınlık yürüyüşe başladığını anlatarak, "evet" diyen herkese teşekkür etti.

Kavacık Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar da halk oylamasının sonuçlarını havai fişeklerle kutladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlama coşkusuna eşlik eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım için tezahürat yaptı. Kutlama nedeniyle Kavacık Meydanı'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kağıthane'de ise Alibeyköy başta olmak üzere ilçenin değişik noktalarında vatandaşlar, halk oylamasının sonuçlarını araçlarıyla konvoy halinde klakson çalarak kutladı.