Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sandıkların açılmaya başlamasıyla CHP Genel Merkezi'nde toplanan bazı partililer halk oylaması sonuçlarını buradan takip etti. Türkiye genelinde, sandıklar Batı illerinde açıldıkça Hayır oyları Evet ile aradaki farkı büyük ölçüde kapattı ancak Hayır oyları Evet'i geçmeye yetmedi. CHP'nin genel merkezinde sonuçları takip edenler, Evet'i geçememenin sonucu olarak duygusal anlar yaşadı.



ALMANYA'DA SONUÇLARI GÖREN CHP'LİLER AĞLAMAYA BAŞLADI

Almanya'da 'evet' oylarının yüzde 60'ın üzerine çıkması nedeniyle CHP'liler büyük bir üzüntü yaşadı. Sandıkların tamamının açıldığı Almanya'da 'evet' oyları yüzde 63.3'e kadar yükseldi. 'Hayır' oylarının yüzde 36.97'de kalması 'hayır' cephesinde üzüntüye neden oldu. Berlin'de sonuçları takip eden CHP'liler, rakamları görünce ağlamaya başladı.



