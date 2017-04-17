Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Eyüp Sultan'a geldi. Eyüp Camii'nde namaz kılan ve Eyüp Sultan Türbesi'nde dua eden Erdoğan, çıkışta vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, sevgi gösterileri arasında Eyüp'ten ayrıldı.