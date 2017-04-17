Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Eyüp Sultan'a geldi. Eyüp Camii'nde namaz kılan ve Eyüp Sultan Türbesi'nde dua eden Erdoğan, çıkışta vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, sevgi gösterileri arasında Eyüp'ten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan'ı ziyaret etti
17.04.2017 - 12:40 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan'ı ziyaret etti.
Etiketler : erdoğan,erdoğan eyüp sultan,recep tayyip erdoğan,
465498 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465498.aspx
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