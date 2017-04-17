Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumunda 'evet' çıkmasının ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Ahmet Davutoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklama; “Milletimiz en doğru kararı vermiştir. Referandum sonucu ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.



