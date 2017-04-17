Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumunda 'evet' çıkmasının ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Ahmet Davutoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklama; “Milletimiz en doğru kararı vermiştir. Referandum sonucu ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Davutoğlu'dan referandum sonrası ilk yorum
17.04.2017 - 14:38 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Değişikliği referandumu sonuçlandıktan sonra Twitter'dan açıklama yaptı
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumunda 'evet' çıkmasının ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Ahmet Davutoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklama; “Milletimiz en doğru kararı vermiştir. Referandum sonucu ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Etiketler : davutoğlu,
465532 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465532.aspx
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