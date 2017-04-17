Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''Cumhurbaşkanına alenen hakaret'' ve ''tehdit'' suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Feyzi İşbaşaran bu kez de iç savaş çağrısı yaptı.

Kısa bir süre tutuklu kalan İşbaşaran, provokasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce de Türk toplumunun değer yargılarına hakaret eden İşbaşaran referandum sonuçlarının ardından twitter'dan bu mesajı paylaştı.

Fevzi İşbaşaran hakkında, attığı tweet nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Fevzi İşbaşaran'ın tweet hesabından paylaştığı, "Kesinlikle hırsızlık yaptılar, yapacaklarını biliyorduk. Başa çıkamadık. Silahlı mücadeleye hazır olun" şeklindeki paylaşımları nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.