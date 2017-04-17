Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliği referandumunun Evet’in zaferiyle sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik edenler arasında eski Başbakanların da olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye’nin Başbakanlarından Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller’in dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefonla görüşme suretiyle tebriklerini ileten isimler arasında olduklarını belirtti.