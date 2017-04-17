Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında Yavuz Sultan Selim Han'ın onarımdan geçirilen kaftanının açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan'a ziyareti sırasında, Ak Parti İstanbul Millet Vekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretini gerçekleştirdi sırada çok sayıda vatandaş da türbenin kapısında bekledi.

Erdoğan, Yavuz Selim Camii içindeki türbede Kuran-ı Kerim okudu. ardından dua edildi.

BİRLİKTE ÖRTÜYÜ KALDIRDILAR

Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman,restorasyonu tamamlanan türbe üzerindeki kaftanın örtüsünü birlikte kaldırdı.

Ziyaretin ardından dışarı çıkan Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı.