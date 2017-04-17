Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını mezarı başında ziyaret etti. Ziyareti sırasında anıt mezarların yıpranmış olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarların yenilenmesi için yetkililere talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okunan Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan için dua etti.

Ziyareti sırasında anıt mezarların yıpranmış olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e anıtların yenilenmesi talimatı verdi.