Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, referandum sonuçlarının netleşmesiyle birlikte sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalara konu olacak bir açıklamada bulundu.

Sandıkların açılmasıyla birlikte 'evet' tercihinin yüzde 51,4 puanla önde olduğu açıklandı. 'Hayır' cephesindeki CHP'den ise skandal bir açıklama geldi.

ÜLKENİN YARISINA HAKARET

Referandum öncesi 'evet' tercihine karşı halka 'denize dökmek' gibi tehditler savuran CHP'de bu kez Ankara Milletvekili Bilgehan hakaretler yağdırdı.

Referandum sonuçları için Bilgehan, "Her türlü zorbalığa rağmen, bu ülkenin yarısı cesur ve namuslu ya" dedi.