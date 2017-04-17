Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara'da oylarının gerilemediğini belirten bir mesaj yayınladı. Gökçek, "Benim yerel seçimde aldığım oyla bu seçim arasında 4 puan artış var. Neyin çanı çalıyor. Artisliğe gerek yok" yazdı.

"GEZİ ZEKALI ARKADAŞIM"



Bir takipçisinin "Ankara bu seçimde sana hayır dedi" mesajına yanıt olarak Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Gezi zekalı arkadaşım. Yerel seçimde 44.9 almışken şimdi oylar 48.85'e çıkmış. Sen neyin kafasını yaşıyorsun?" dedi.