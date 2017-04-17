Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Hayır' çıkan ilçenin Koçkar Köyü'nde yaşayan 501 seçmenin tamamı 'evet' tercihinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini getirecek 18 yeni anayasa maddesinin halk oylamasına sunulduğu 16 Nisan geride kaldı. Sandıktan yüzde 51,4 oranlarında 'evet' oyu çıktı. Resmi olmayan seçim sonuçlarından dikkati çeken detaylar yansıyor. Bunun bir örneği Diyarbakır'dan geldi.

Diyarbakır'da 525 bin 89 oy ile 'hayır' tercihi yüzde 67,6'lık önde kapattı. 'Evet' ise 251 bin 733 oyla yüzde 32,4'te kaldı.

Diyarbakır'ın 17 ilçesinden sadece üçünden 'evet' üstün çıkarken, 'hayır'ın önde olduğu Kulp ilçesinden dikkati çeken bir sonuca ulaşıldı.

OYLARIM TAMAMI EVET ÇIKTI

Kulp'un Koçkar Köyü'nün 'evet' tercihinde tulum çıkardığı öğrenildi. Köydeki 501 oyun tamamı 'evet' çıktı.