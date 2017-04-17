Tarihi referandumun 'evet' ile sonuçlanması hayırcı cepheyi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada yayılan videolarda seçime hile karıştığı söylentileri yayıldı. Şanlıurfa'da sahte oy pusulalarına evet mührü basanlar aslında provokatördü. Amaç, topluca evet oyu basıldı algısı oluşturmaktı. Avukat Cem Kaya ise seçimden 1 ay önce TGRT Haber ekranlarında tüm Türkiye'yi uyarmıştı. Seçim gecesi haklılığı ortaya çıkan Cem Kaya, TGRT Haber Ana Haber Bülteni'ne konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avukat Kaya, yenilgiyi hazmedemeyen muhalefetin sonucu değiştirmek için kılıf aradığını söyledi. Kaya, tartışma konusu olan mühürsüz zarf konusuna da değindi.
CHP, HDP ve FETÖ'nün pusula oyunu TGRT Haber'de bozuldu
17.04.2017 - 19:16 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye tercihini 'evet'den yana kullanınca hayırcı provokatörler de harekete geçti. Sosyal medyada sahte oy pusulalarıyla hile yapıldığı algısı oluşturmaya çalıştı. Seçimden 1 ay önce bu konuda uyarı yapan Avukat Cem Kaya ise TGRT Haber ekranlarında haklı olduğunu kanıtladı.
Etiketler : chp,hdp,fetö,
465611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465611.aspx
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