Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Bakanlar Kurulu sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bakanlar Kurulu toplantısında, MGK'nın OHAL tavsiyesi kararının ele alındığını belirten Kurtulmuş, "19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı." dedi.

Kurtulmuş, yapılan seçimin bir parti seçimi olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da Türkiye, milletvekili seçimi ya da belediye başkanı seçimi yapmadı. Yani şu oy şu partinin oyu, bu oy şu partinin oyudur diyemeyiz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bu sonuçlarla herhangi bir partinin falanca seçimde aldığı sonuçların kıyaslanması siyasi mantık bakımında doğru değildir."