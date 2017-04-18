Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı referandumdaki başarısından dolayı tebrik eden Selman, anayasa değişikliğinin tüm Türk halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.
Kral Selman'dan Erdoğan'a telefon
18.04.2017 - 01:22 | Son Güncelleme: 18.04.2017 - 01:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 16 Nisan’daki referandumda elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.
Kaynak: AA
Etiketler : kral selman,erdoğan,cumhurbaşkanı,
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