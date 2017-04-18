Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı referandumdaki başarısından dolayı tebrik eden Selman, anayasa değişikliğinin tüm Türk halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.