Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı referandumdaki başarısından dolayı tebrik eden Selman, anayasa değişikliğinin tüm Türk halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.