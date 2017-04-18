Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun - Damla Peker ANKARA - Geçersiz oylar, 16 Nisan gecesi 64 ilin seçmen sayısını geçmiş oldu. 1982 Anayasası’nın yürürlükte olduğu geçen 35 yılda Türkiye’nin sandık başına gittiği referandum ve milletvekili genel seçimlerine katılım ve geçersiz oylar dikkat çekiyor. 12 Eylül darbesinden sonra halk oylamasına sunulan 1982 anayasa referandumuna katılım oranı yüzde 91,2 olurken, 20 milyon 738 bin 77 kullanılan oydan 40 bin 319’u geçersiz sayıldı. 1983 seçiminde kullanılan 18 milyon 246 bin 572 oydan 895 bin 52’si, 1987 anayasa referandumunda 25 milyon 924 bin 982 oydan 1 milyon 8 bin 582’si, 1987 genel seçiminde 24 milyon 554 bin 721 oydan 583 bin 92’si, 1988 referandumunda 26 milyon 795 bin 661 oydan 804 bin 469’u, 1991 genel seçimlerinde 25 milyon 110 bin 681 oydan 694 bin 15’i, 1995 genel seçimlerinde 29 milyon 13 bin 792 oydan 886 bin 799’u, 1999 genel seçiminde 32 milyon 589 bin 973 oydan 1 milyon 401 bin 477’si, 2002 seçimlerinde 32 milyon 768 bin 161 oydan 1 milyon 239 bin 378’i, 2007 seçimlerinde 36 milyon 56 bin 293 oydan 1 milyon 6 bin 602’si, 2010 referandumunda 38 milyon 211 bin 550 oydan 724 bin 59’u, 2011 seçiminde 43 milyon 738 bin 663 oydan 970 bin 242’si, 7 Haziran 2015 genel seçiminde 46 milyon 491 bin 858 oydan 423 bin 567’si, 1 Kasım 2015 genel seçiminde ise 48 milyon 543 bin 394 oydan 685 bin 83’ü geçersiz sayıldı.