Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA - Anayasa Değişikliği Referandumu’ndan ‘evet’ oyunun çıkmasının ardından, değişecek maddelerden biri olan partili cumhurbaşkanlığı için AK Parti’den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiye üye olmasıyla ilgili; “27-28 Nisan sonrasında Erdoğan’a üyelik teklifi yaparız. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız takdir eder, kabul görürse onun AK Parti üyesi olması bizim için büyük bir şereftir” dedi.