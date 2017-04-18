İsmail Sonsuz ANKARA - Anayasa Değişikliği Referandumu’ndan ‘evet’ oyunun çıkmasının ardından, değişecek maddelerden biri olan partili cumhurbaşkanlığı için AK Parti’den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiye üye olmasıyla ilgili; “27-28 Nisan sonrasında Erdoğan’a üyelik teklifi yaparız. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız takdir eder, kabul görürse onun AK Parti üyesi olması bizim için büyük bir şereftir” dedi.
Erdoğan partisine dönüyor, üyelik teklifi 27 Nisan’da
18.04.2017 - 08:40 | Son Güncelleme: 18.04.2017 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa Değişikliği Referandumu’ndan ‘evet’ oyunun çıkmasının ardından, değişecek maddelerden biri olan partili cumhurbaşkanlığı için AK Parti’den ilk açıklama geldi.
Etiketler : erdoğan,partili cumhurbaşkanı,ak parti,recep tayyip erdoğan,
465709 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465709.aspx
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