Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Olağanüstü Hal’in (OHAL) 3 ay daha uzatıldığını bildirdi. Kurtulmuş, “Bizden önce toplanan Millî Güvenlik Kurulu’nda OHAL’in uzatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştı. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nda OHAL’in bu çarşambadan itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı imzalandı ve TBMM’ye arz edildi. OHAL Türkiye için bir fantezi değildir, yahut da hükümetin elini rahatlatan bir uygulama değildir. Türkiye 15 Temmuz’da uçurumun kenarından kurtarılmıştır. Sonraki süreçte bu FETÖ’cü eşkıyalar başta olmak üzere terör örgütleriyle amansız bir mücadele sürdürülmektedir. Bu mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için OHAL’e ihtiyaç vardı. Şu an geldiğimiz noktada ihtiyaçtan dolayı bu süre uzatılmıştır. Allah’ın izniyle en kısa süre içinde bu örgütün devlet içinden ayıklandığı bir noktaya gelinmiş olunacaktır” dedi. Türkiye’nin olgun ve barışçıl bir referandum kampanyasını geride bıraktığını da belirterek, “Yüksek bir katılımla, güvenli bir şekilde bu süreci tamamladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli sistem değişikliğini milletimiz onayladı. Bu sonuçla milletimiz kazandı, demokrasimiz kazandı. YSK’nın sonuçları onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecektir” diye konuştu.