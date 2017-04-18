Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da ve Hakkari'de şehit olan askerlerin ailelerine taziye dileklerini iletti.Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Van'da bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Astsubay Sinan Babacan ile Hakkari'de uçurumdan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
18.04.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 18.04.2017 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da ve Hakkari'de şehit olan askerlerin ailelerine taziye dileklerini iletti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Van,
465736 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465736.aspx
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