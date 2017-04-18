Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OHAL'in, 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

OHAL TEZKERESİ TBMM'DE

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 3 Ocak 2017 tarihli kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Nisan 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM'ye arzının, MGK'nın 17 Nisan 2017 tarihli tavsiye kararı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca bugün kararlaştırıldığı bildirildi.

BAKANLAR KURULU'NDA UZALTILMA KARARI ALINDI

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL'in 19 Temmuz'a kadar 3 ay süreyle uzatılması kararının alındığını açıkladı.

Kurtulmuş, "Bakanlar Kurulu toplantımızda, MGK'nın tavsiye kararı ele alınarak, 19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı ve Bakanlar Kurulu kararı imzalandı. Konu TBMM'ye gelecektir ve onayıyla 3 ay daha uzatılacaktır" dedi.