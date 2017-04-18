Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6’sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Sabah 09.30’da başlayan Soma davasının 16. duruşması öncesi hayatını kaybeden madenci aileleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile Şehit Murat Öztürk Caddesi 167 Sokak üzerinden Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önüne kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından mahkeme salonu önünde toplanan grup adına müdahil avukatlardan Sosyal Haklar Derneği Genel Sekreteri Can Atalay basın açıklaması yaptı. Davaya Soma Kömür İşletmeleri AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ve tutuksuz yargılanan 45 kişi katıldı. Davanın 16. duruşması, mahkeme salonuna müdahil avukatlar, sanık avukatları ve şehit madenci ailelerin polis kontrolü noktasından geçerek salona girmesiyle başladı.