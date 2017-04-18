Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmayla ilgili hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2016 gecesi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına gelen ve Şırnak'taki bir komando tugayının derhal Ankara'ya intikal etmesi talimatının yazılı olduğu "birlik intikali" konulu mesaj formuna ilişkin detaylar da yer aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Garnizon ve İl Jandarma komutanlıkları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz ve hava kuvvetlerinde birlik ve üs komutanlığı yapan eski 4 general, 1 amiral ve 1 jandarma albayın da aralarında bulunduğu 13 asker hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Dönemin Balıkesir Garnizon ve Okullar Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Ömer Arık'ın da 13 sanık arasında yer aldığı iddianamede, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına gelen "birlik intikali" konulu mesaj formuyla ilgili bazı detaylar dikkati çekti.

Balıkesir'e gönderilen "sıkıyönetim direktifleri ve komutanlıkları"nın yer aldığı listede tutuklu eski Tümgeneral Akyürek'in Balıkesir Sıkıyönetim Komutanı olarak yer aldığı kaydedilen iddianamede, dönemin kurmay albayı Arık'ın da Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığına atandığı belirtildi.

Komando birliğinin Ankara'ya nakil talimatı Balıkesir'e gitmiş



Darbe gecesi "Hazırlık İkazı ve Birlik İntikali" konulu mesaj formunun Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına gönderildiğinin de tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Mesaj formunun 3. maddesinde, Çakırsöğüt 1. Jandarma Tugay Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığının uygun birlikleri, gecikmeksizin, derhal Ankara'ya intikal edeceği, intikalin süratle gerçekleştirilmesine yönelik her 2 birlik komutanına, kuvvet komutanlıkları ve diğer birliklere her türlü koordine yetkisinin verildiği şeklinde talimat ve direktiflerin yer aldığı görülmüştür. Bu haliyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına görevlendirilen şüpheli Ömer Arık'ın Ankara'ya intikal edecek birlikleri komuta edeceği anlaşılmıştır."

Sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan Mehmet Akyürek'in, bakım okulunda, yıllık izinde olmasına rağmen resmi aracıyla gelen Ömer Arık ile görüştüğünün belirlendiğine işaret edilen iddianamede, "Yaklaşık 15 dakika görüştükten sonra bir salona girdikleri ve darbeci askerlerle 16 Temmuz saat 01.30'da toplantı gerçekleştirildiği, Mehmet Akyürek'in önünde yaklaşık bir metrekarelik bir şehir planı durduğu ve polis özel harekatı kastederek 'Kaç kişiler ki?" diye soru sorduğu anlaşılmıştır." bilgisi paylaşıldı.