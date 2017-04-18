Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sosyal Destekleme Projeleri (SODES) adı altında örgüte finans sağladıkları iddia edilen 23 şüpheli hakkında 10 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği üzerinden 2012-2014 yılları arasında Sosyal Destekleme Projeleri kapsamında para aktarılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, aralarında Adana Ticaret Borsası Başkanı Ş.B. ile Başkan Yardımcısı S.Y'nin de bulunduğu tutuksuz 23 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 10 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda 16 klasörden oluşan davanın 125 sayfalık iddianamesi kabul edildi.

Sanıklar ve tanıkların ifadelerine de yer verilen iddianamede, Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğine hayır olarak evini okuma salonu olarak veren bir kişi de müşteki olarak yer aldı.

İddianamenin sonuç bölümünde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün temel olarak devlet kurumları içerisine sızarak devlet yönetimini etkilemeyi ve son noktada tamamıyla ele geçirmeyi amaçladığı, bu amacını gerçekleştirmek, örgüte yeni elemanlar kazandırmak, örgütün varlığını devam ettirmek için gerekli finans desteğini güçlendirmek ve sürekli kılmak için dernek, sendika, vakıf, okul, dershane gibi yasal kılıflı oluşumlar kurduğuna vurgu yapıldı.

İddianamede, örgütün bu oluşumları vasıta kılarak devlet bürokrasisi içindeki mensupları vasıtasıyla kamu kurumları ile irtibata geçerek kamu kaynaklarını örgüt lehine yönlendirdiği, kaynak aktardığı, finans sağladığına yer verildi.

SODES üzerinden örgüte finansman



Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye ait Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin ürettiği sözde projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Sosyal Destek Programı (SODES) birimine teklifler sunduğu, tekliflerin SODES birimince değerlendirilerek uygun bulunduğu ve onaylandığı ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Projelerin uygulanması aşamasında fiyat araştırması, mal ve hizmetin kabulü, yapılan işlerin detaylandırılması, teklif mektuplarının hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, faaliyetlerin sözleşmeye bağlanması gibi işin başlangıcından bitimine kadar geçen süreçte mevzuata ve SODES uygulaması için Adana Valiliği tarafından ortaya konulan prensiplere uygun davranılmadığı, soruşturma kapsamında yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda oluşturulan raporda bu hususların açıkça ortaya konulduğu, teklif mektuplarının firmalar tarafından değil, örgüt üyeliğinden haklarında soruşturma yapılan şüpheliler tarafından doldurulduğu, sunulmayan hizmetler ve alınmayan mallar için faturalar kesildiği, alınan mallara ilişkin normal değerin üstünde bedeller gösterildiği, yapılan faaliyetlerden önceki tarihlerde faturaların düzenlendiği, ihale tarihlerinden sonra tekliflerin hazırlanıp verildiği, proje kapsamında ortaya konulan gezi, sinema, servis ücreti, ikramlar, halı saha turnuvaları gibi faaliyetler için fatura düzenlenip SODES bütçesinden ücret alınmasına rağmen faaliyete katılan öğrencilerden ve velilerinden bu faaliyetler için ayrıca ücret alındığı, projelerden faydalanması için velilerin Zaman gazetesine ve diğer örgütsel yayınlara abone olmasının şart koşulduğu, okuma salonlarında öğrencilere verilmek üzere kitapların temin edilmesinde öğrenci sayısından fazla kitap alınmış gösterildiği, bu bağlamda 2012 yılı Altın Çocuk Projesi'nde bin 660 lira fazla alım yapıldığı, 2013 yılı 'Benimde bir umudum var' projesinde 11 bin 100 lira fazla alım yapıldığı, 2014 yılı 'SODES'le Büyüyen Altın Nesil' projesinde 11 bin 610 lira fazla alım yapıldığı toplamda 24 bin 370 lira paranın kamu bütçesinden alınarak terör örgütüne ait Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yoluyla örgüte finans olarak aktarıldığı, buna ve diğer usulsüz iş, işlem yapıldığı anlaşılmıştır."