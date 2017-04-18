Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ve beraberindeki heyetle Çankaya Köşkü'ndeki makamında bir araya geldi. Türkeş, burada yaptığı açıklamada, Çin'den Türkiye'ye bu yıl yapılan en üst düzeyli ziyaret olduğunu belirterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Liu ile kültür, eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında detaylı görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Türkeş, bu alanlardaki iş birliğinde sağlanabilecek ivmenin, gelişen ilişkilerle eşzamanlı olarak halklar arasında da yakınlaşmaya katkıda bulunacağını söyledi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ÇİN'İ ZİYARET EDECEK'

Türkeş, "stratejik iş birliği" düzeyindeki Türk-Çin ilişkilerini daha ileri götürme konusunda güçlü bir ortak iradenin mevcut olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "İlişkilerimizde yakaladığımız olumlu ivmeyi Devlet Başkanlarından başlayarak her düzeyde gerçekleştirilen yoğun ziyaret ve istişare toplantılarıyla sürdürmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'in son iki yılda gerçekleştirdikleri üç ikili görüşme, ilişkilerin istikametinin belirlenmesi bakımından son derece yararlı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Şi'nin davetine icabetle 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin’de düzenlenecek "Kuşak ve Yol Zirvesi"ne katılmak üzere Çin'i ziyaret edecekler."

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Türkiye ile Çin'in, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması konusunda örtüşen perspektiflere sahip olduklarını, bu durumun ikili ilişkilerde yeni bir stratejik iş birliği alanı ortaya çıkardığını anlattı.

"Kuşak ve Yol Zirvesi" projesinin, liderler arasındaki gerek ikili ilişkiler gerekse proje konusundaki iş birliği imkanlarını ele almaları için iyi bir fırsat olduğunu belirten Türkeş, "Geçtiğimiz yıl Ankara'da yapılan toplantılarla Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı düzeyindeki istişare mekanizmalarına işlerlik kazandırılmış olması, ilişkilerimizin stratejik niteliğini pekiştiren bir gelişme teşkil etmiştir. Bunun dışında birçok istişare mekanizması çerçevesinde temas ve ortak çalışmalar devam etmektedir" dedi.

'İÇTENLİKLE TEBRİK EDİYORUZ'

Liu da davetten ve ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin, Türkiye için son derece önemli halk oylamasına denk geldiğini söyledi. Bu nedenle ziyaretin kendileri için de çok özel ve önemli olduğunu dile getiren Liu, "İki gün önce Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edildi. Uçaktan iner inmez havaalanından şehir merkezine giderken, yol kenarlarında 10 binlerce Türk halkının, Türk bayrağıyla kutlamalarına tanık olduk. Biz de Türkiye'yi Çin Halk Cumhuriyeti adına içtenlikle tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Liu, iki ülke arasında kurulan stratejik iş birliğinin Çin devlet yetkililerin özenli çalışmalarıyla hızlı şekilde ilerlediğini kaydetti. Ziyaret, açıklamaların ardından basına kapalı devam etti.